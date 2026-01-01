APRÈS-MIDI DANSANT AVEC JEAN-PIERRE RAULT Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins

APRÈS-MIDI DANSANT AVEC JEAN-PIERRE RAULT

Le Canotier 7 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Le Canotier vous accueille pour ce thé dansant, animé par Jean-Pierre Rault avec une consommation et un goûter offerts.

Ouverture des portes 13h30.

Début de l’après-midi dansant 14h30.

Tarif d’entrée 13 €

Information et réservation 02 52 800 075. .

