AGENDA · Le Tréport
Après-midi dansant Salle Serge Reggiani Le Tréport
dimanche 13 septembre 2026 · Salle Serge Reggiani · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Après-midi dansant
Salle Serge Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Animé par Delphine Hubin et Pascal à la trompette.
Sur réservation .
Salle Serge Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 80 84 90
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English : Après-midi dansant
L’événement Après-midi dansant Le Tréport a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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