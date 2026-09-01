Après-midi dansant Salle Serge Reggiani Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Après-midi dansant

Salle Serge Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Animé par Delphine Hubin et Pascal à la trompette.

Sur réservation .

Salle Serge Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 80 84 90

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English : Après-midi dansant

L’événement Après-midi dansant Le Tréport a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers