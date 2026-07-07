Summer Tour 2026 Quai Albert Cauet Le Tréport
mercredi 9 septembre 2026 · Quai Albert Cauet · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Summer Tour 2026
Quai Albert Cauet Centre Nautique du Tréport Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Une occasion unique de prendre le large ! Le “Summer Tour” a pour ambition de rendre la voile accessible au plus grand nombre et de faire découvrir les activités nautiques dans un cadre convivial et familial. Un événement estival ouvert à tous.
Petits et grands sont invités à participer à des journées d’initiations à la voile gratuites, accessibles à tous les âges et à tous les niveaux. Aucune expérience préalable n’est nécessaire.
Au programme
Initiations à la pratique de la voile ;
Rencontres avec les clubs et les passionnés du territoire ;
Découverte des différentes disciplines nautiques. C’est gratuit, ouvert à tous et sans réservation. Pour se rendre sur place ou obtenir plus d’informations. .
Quai Albert Cauet Centre Nautique du Tréport Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 12 08 sensationlarge@gmail.com
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English : Summer Tour 2026
L’événement Summer Tour 2026 Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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