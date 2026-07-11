Brunch vue sur mer Esplanade Louis Aragon Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Brunch vue sur mer

Esplanade Louis Aragon Casino JOA du Tréport Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 11:30:00

fin : 2026-09-06 14:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Brunch du dimanche vue sur mer au niveau du restaurant. Tarif 35€ (5€ de ticket jeu offert). Sur réservation. .

Esplanade Louis Aragon Casino JOA du Tréport Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 35 45 contact-letreport@joa.fr

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English : Brunch vue sur mer

L’événement Brunch vue sur mer Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers