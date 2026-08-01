AGENDA · Tersannes
Après-midi dansant Tersannes
dimanche 23 août 2026 · Tersannes
Informations pratiques
Tersannes
Après-midi dansant
Le Bourg Tersannes Haute-Vienne
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:30:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-23
L’orchestre Ciel de Musette sera présent pour animer cet après-midi et faire danser jeunes et moins jeunes. .
Le Bourg Tersannes 87360 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 72 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi dansant
L’événement Après-midi dansant Tersannes a été mis à jour le 2026-07-30 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
À voir aussi à Tersannes (Haute-Vienne)
- Fête de la Saint Symphorien Tersannes 22 août 2026