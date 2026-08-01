Informations pratiques

Tersannes

Après-midi dansant

Le Bourg Tersannes Haute-Vienne

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:30:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

L’orchestre Ciel de Musette sera présent pour animer cet après-midi et faire danser jeunes et moins jeunes. .

Le Bourg Tersannes 87360 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 72 46

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English : Après-midi dansant

L’événement Après-midi dansant Tersannes a été mis à jour le 2026-07-30 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin