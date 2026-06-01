Après-midi danse country Salle des fêtes de Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville
Après-midi danse country Salle des fêtes de Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville samedi 13 juin 2026.
La Chapelle-Longueville
Après-midi danse country
Salle des fêtes de Saint-Pierre-d’Autils Place de l’Église La Chapelle-Longueville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Retrouvez les Happy Dancers de Saint-Just pour un après-midi placé sous le signe de la danse country. Au programme démonstrations de danse et initiations gratuites ouvertes à tous. Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de l’événement. .
Salle des fêtes de Saint-Pierre-d’Autils Place de l’Église La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie +33 6 24 85 11 47
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English : Après-midi danse country
L’événement Après-midi danse country La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération