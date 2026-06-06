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Bal du 14 juillet La Chapelle-Longueville

Bal du 14 juillet La Chapelle-Longueville mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Saint-Pierre d'Autils.

Ville : 27950 La Chapelle-Longueville

Département : Eure

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

La Chapelle-Longueville

Bal du 14 juillet

Saint-Pierre d’Autils. La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Le traditionnel bal du 14 juillet est de retour cette année à Saint-Pierre d’Autils.

Plus d’information auprès de la mairie.   .

Saint-Pierre d’Autils. La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie +33 2 32 52 21 88 

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English : Bal du 14 juillet

L’événement Bal du 14 juillet La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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