Bal du 14 juillet La Chapelle-Longueville
Bal du 14 juillet La Chapelle-Longueville mardi 14 juillet 2026.
La Chapelle-Longueville
Bal du 14 juillet
Saint-Pierre d’Autils. La Chapelle-Longueville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le traditionnel bal du 14 juillet est de retour cette année à Saint-Pierre d’Autils.
Plus d’information auprès de la mairie. .
Saint-Pierre d’Autils. La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie +33 2 32 52 21 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal du 14 juillet
L’événement Bal du 14 juillet La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération