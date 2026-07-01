Spectacle : lectures théâtralisées, Cour de l’ancienne mairie, La Chapelle-Longueville

samedi 19 septembre 2026 · Cour de l'ancienne mairie · La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

Spectacle : lectures théâtralisées Samedi 19 septembre, 19h00 Cour de l’ancienne mairie Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Lectures théâtralisées à La Chapelle Longueville :

Ecouter, imaginer et voir autrement….

Cour de l’ancienne mairie 59 rue du puits, Saint-Pierre-d’Autils, 27950 La Chapelle-Longueville La Chapelle-Longueville 27950 Saint-Pierre-d’Autils Eure Normandie 02 32 52 22 17 Parking à proximité.

Lectures théâtralisées :

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