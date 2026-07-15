Informations pratiques

La Chapelle-Longueville

Foire à tout

La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

La traditionnelle foire à tout de La Chapelle-Réanville est de retour le dimanche 30 août.

Plus d’informations et modalités d’inscription à venir, ou sur les réseaux de l’association ARIA .

La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération