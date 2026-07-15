Foire à tout La Chapelle-Longueville
dimanche 30 août 2026 · La Chapelle-Longueville
Informations pratiques
La Chapelle-Longueville
Foire à tout
La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
La traditionnelle foire à tout de La Chapelle-Réanville est de retour le dimanche 30 août.
Plus d’informations et modalités d’inscription à venir, ou sur les réseaux de l’association ARIA .
La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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