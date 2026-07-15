UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Chapelle-Longueville

Foire à tout La Chapelle-Longueville

dimanche 30 août 2026 · La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
La Chapelle-Réanville
Ville
27950 La Chapelle-Longueville
Département
Eure
Tarif

La Chapelle-Longueville

Foire à tout

La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

La traditionnelle foire à tout de La Chapelle-Réanville est de retour le dimanche 30 août.

Plus d’informations et modalités d’inscription à venir, ou sur les réseaux de l’association ARIA   .

La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à tout

L’événement Foire à tout La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à La Chapelle-Longueville (Eure)