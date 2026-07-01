Visite guidée nocturne à la lampe de poche, Église Saint-Pierre, La Chapelle-Longueville
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · La Chapelle-Longueville
Informations pratiques
Visite guidée nocturne à la lampe de poche Samedi 19 septembre, 20h00 Église Saint-Pierre Eure
8 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Visite guidée sur les sites patrimoniaux, église, Cours de l’ancienne Mairie, Ecole et Ancien chai pour voir sous un autre angle, découvrir et mettre en valeur des détails insolites.
Visite en mini groupe sur inscription préalable.
Église Saint-Pierre 59 Rue du Puits, 27950 La Chapelle-Longueville, France La Chapelle-Longueville 27950 Saint-Pierre-d’Autils Eure Normandie 0232510381 http://www.paroissesaintlouis.com [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 52 22 17 »}] Parking
Visite guidée sur les sites patrimoniaux, église, Cours de l’ancienne Mairie, Ecole et Ancien chai pour voir sous un autre angle, découvrir et mettre en valeur des détails insolites.
© IG
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