Forum des associations & Accueil des nouveaux arrivants SAINT-JUST La Chapelle-Longueville
dimanche 13 septembre 2026 · SAINT-JUST · La Chapelle-Longueville
Informations pratiques
La Chapelle-Longueville
Forum des associations & Accueil des nouveaux arrivants
SAINT-JUST Mairie de Saint-Just La Chapelle-Longueville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Rendez-vous à la mairie de Saint-Just pour rencontrer les associations de votre commune. .
SAINT-JUST Mairie de Saint-Just La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie
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English : Forum des associations & Accueil des nouveaux arrivants
L’événement Forum des associations & Accueil des nouveaux arrivants La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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