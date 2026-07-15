Forum des associations & Accueil des nouveaux arrivants SAINT-JUST La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

La Chapelle-Longueville

Forum des associations & Accueil des nouveaux arrivants

SAINT-JUST Mairie de Saint-Just La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Rendez-vous à la mairie de Saint-Just pour rencontrer les associations de votre commune. .

SAINT-JUST Mairie de Saint-Just La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie

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English : Forum des associations & Accueil des nouveaux arrivants

L’événement Forum des associations & Accueil des nouveaux arrivants La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération