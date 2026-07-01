Visite guidée du clocher, Église Saint-Pierre, La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

Visite guidée du clocher Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite du Clocher de St Pierre d’Autils.

Une montée exceptionnelle jusqu’en haut du clocher classé monument historique.

L’église est connue pour son clocher, qui offre un accès à l’intérieur de l’église et permet de découvrir son histoire et son architecture. Les visiteurs peuvent gravir les nombreuses marches menant à son clocher pour explorer l’histoire et l’architecture de l’église. L’Église de Saint-Pierre d’Autils, construite à la fin du XIIe siècle, est un exemple significatif de l’architecture gothique primitif. Elle a été détruite à la fin du XIIe siècle, et certains chapiteaux et colonnes ont été remployés dans le préau actuel. La nef est éclairée par des lancettes et une fenêtre à meneaux, et elle renferme des vitraux du XVIe siècle. Le maître verrier messin Philippe Tisserand a réalisé cinq vitraux pour l’église et les a posés en 1991.

Église Saint-Pierre 59 Rue du Puits, 27950 La Chapelle-Longueville, France La Chapelle-Longueville 27950 Saint-Pierre-d’Autils Eure Normandie 0232510381 http://www.paroissesaintlouis.com Parking

Visite du Clocher de St Pierre d’Autils.

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