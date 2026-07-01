Conférence : présentation du patrimoine viticole et du vin local ressuscité, Le CHAI, La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

Conférence : présentation du patrimoine viticole et du vin local ressuscité Dimanche 20 septembre, 10h00 Le CHAI Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Créée fin 2020, l’association In Cailloutin Veritas se consacre à la renaissance du vignoble de Longueville comme vecteur d’émergence d’une agriculture paysanne post moderne, d’une consommation responsable et d’une culture vivante sur ces territoires de Coteaux de Seine à La Chapelle Longueville et alentours.

Conférence abnimée par un membre de l’Association des Vignerons de Normandie et de ICV sur le patrimoine viticole normand, son passé et son devenir…

Le CHAI Rue du puits, Saint-Pierre-d’Autils, 27950 La Chapelle-Longueville La Chapelle-Longueville 27950 Saint-Pierre-d’Autils Eure Normandie 02 32 52 22 17 https://incailloutinveritas.fr À Saint-Pierre-d’Autils, le Chai retrouve son âme. Portée par l’association In Cailloutin Veritas, la renaissance d’une ancienne vigne sur les coteaux ravive la mémoire viticole du village et ouvre un nouveau chapitre de son histoire. parking à proximité

A l’époque gallo-romaine, la Normandie compte parmi les principales régions viticoles françaises. Les archives témoignent notamment de l’essor des vignobles de Longueville au Xième siècle, ils sur de…

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