Exposition de photographies historiques, Salle Alphonse-Georges Poulain, La Chapelle Longueville

Informations pratiques

Exposition de photographies historiques Dimanche 20 septembre, 10h00 Salle Alphonse-Georges Poulain Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de photos historiques relatives à la vie et au patrimoine de St Pierre d’Autils par l’Aossication des Autils.

Présentation de photos anciennes réparties par thématiques en lien ave cle site de l’église, la Mairie, la place du village…etc…

Salle Alphonse-Georges Poulain Rue du puits, Saint-Pierre-d’Autils, 27950 La Chapelle Longueville La Chapelle Longueville 27950 Saint-Pierre-d’Autils Eure Normandie 02 32 52 22 17 Salle A. G Poulain est la salle des mariages dans l’ancienne Mairie de St Pierre d’Autils. Elle est chargée d’histoire et de souvenirs photographiques. Une présentation de photographies anciennes sera accessible et permettra de reconnaître des lieux actuels tels qui étaient à d’autres époques. Entrée libre. Parking à proximité

Exposition de photos historiques relatives à la vie et au patrimoine de St Pierre d’Autils par l’Aossication des Autils.

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