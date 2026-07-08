Après-midi danse Rock’n Roll & Latino Promenade des Alliés Dinard

Informations pratiques

Dinard

Après-midi danse Rock’n Roll & Latino

Promenade des Alliés Digue de l’Ecluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Après-midi danse avec l’association Rock’n’roll Team. Au programme rock’n swing et danses latines !

Bienvenue à tous, danseurs débutants comme confirmés et bien sur les non danseurs sont les bienvenus pour écouter la musique autour d’une table et pour le plaisir des yeux, à regarder les gens danser.

Les 05 et 19 juillet et les 02 et 16 août 2026

Gratuit. .

Promenade des Alliés Digue de l’Ecluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 71 71 68

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English :

L’événement Après-midi danse Rock’n Roll & Latino Dinard a été mis à jour le 2026-06-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme