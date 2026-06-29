Après-midi dinosaures Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Après-midi dinosaures Atelier pour enfants Chez Tatie Granville mercredi 29 juillet 2026.
Granville
Après-midi dinosaures
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Viens t’amuser chez Tatie sur le thème des dinosaures.
Jeux, activités et goûter.
Tu peux venir déguisé.e!
A partir de ans. .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Après-midi dinosaures
L’événement Après-midi dinosaures Granville a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Granville Terre et Mer
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