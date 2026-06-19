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Après-midi dinosaures Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Après-midi dinosaures Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Après-midi dinosaures Atelier pour enfants Chez Tatie Granville lundi 24 août 2026.

Lieu
Atelier pour enfants Chez Tatie
Adresse
9 Rue du Docteur Letourneur
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Granville

Après-midi dinosaures

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 16:00:00
fin : 2026-08-24 18:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Viens t’amuser chez Tatie sur le thème des dinosaures.
Jeux, activités et goûter.
Tu peux venir déguisé.e!
A partir de ans.   .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Après-midi dinosaures

L’événement Après-midi dinosaures Granville a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Granville Terre et Mer

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