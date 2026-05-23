Après-midi douce et créative au Jardin Say Jardin Say Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 14:30 – 18:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99

L’équipe du Pôle associatif Désiré Colombe invite à une après-midi douce et créative au Jardin Say mercredi 24 juin 2026.Dès que le livre s’ouvre, le voyage commence avec l’association Lire&Faire Lire.15h-15h20 : lectures et contines pour les 18 mois-5 ans15h30-16h : lectures pour les 6-10 ans16h10-16h30 : lectures sur le voyage pour jeunes adultes et adultesEnfants sous la garde de leurs accompagnant.es;De 16h30 à 18 h : Ateliers ZenOgraphie, Calli Tao et Art paillage. Aux côtés de l’association Tour Art ‘Zeg , découvrez votre créativité grâce à la calligraphie orientale sur papier, puis en mouvement dansé.Un atelier d’art paillage (peinture avec des billes) pourra aussi être proposé.Dans l’Orangerie du Jardin Say. Adultes et enfants (à partir de 6 ans). 15 personnes maximum.Inscriptions sur place 15 mn avant la séance.Sur trois arbres du Jardin se poseront des écrits du monde, et des souhaits réalisés par l’association Nemau. Le public pourra repartir avec l’un d’eux pour un moment de bien être.Toute la journée, le café info sera animé par l’équipe du Pôle associatif Désiré Colombe et l’Accoord centre-ville . Une récolte de livres pour enfants sera dédiée à la boîte à livres du Jardin Say.Gratuit, tout public

Jardin Say Nantes 44000

02 40 41 50 80



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