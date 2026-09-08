Informations pratiques

Après-midi éco-volontaire à Bréquigny ! Place Sarah Bernhardt Rennes Mercredi 9 septembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

✔ Libre d’accès ✔ Gratuit ✔ Matériel fourni ✔ Collation offerte.

Après la pause estivale, retrouvons-nous pour un moment à la fois utile, convivial et engagé, à vivre seul, en famille ou entre ami.es.

Les habitant.es de Bréquigny se mobilisent pour prendre soin de l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien.

Même si la Ville assure un nettoyage régulier, chaque geste citoyen compte et fait la différence.

**Rejoignez-nous !**

**Au Square Sarah Bernhardt**

**Le mercredi 9 septembre 2026**

**De 14 h 30 à 17 h00**

Venez partager un moment de bonne humeur et contribuons ensemble, à un quartier plus propre et plus agréable à vivre.

Que vous soyez du quartier ou non, vous êtes les bienvenu.es !

**Inscription possible via le site de l’association Benenova :**

[https://www.benenova.fr/missions/?antenne=Rennes&association=50](https://www.benenova.fr/missions/?antenne=Rennes&association=50)

**ou sur le mail du collectif :**

[habitant.es-brequigny@orange.fr](mailto:habitant.es-brequigny@orange.fr)

**Débutons cette saison sur une belle mobilisation collective…**

et retrouvons-nous pour poursuivre cette belle aventure citoyenne !

**Nous serons ravis de vous accueillir à l’occasion de cette action !**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-09T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-09T17:00:00.000+02:00

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https://www.benenova.fr/missions/?antenne=Rennes&association=50 habitant.es-brequigny@orange.fr

Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



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