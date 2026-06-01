Après-midi éco-volontaire sur Bréquigny, Les Almadies, Rennes

Après-midi éco-volontaire sur Bréquigny Mercredi 3 juin, 14h30 Les Almadies Ille-et-Vilaine

✔ Libre d’accès ✔ Gratuit ✔ Matériel fourni ✔ Collation offerte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Les habitant.es du quartier Bréquigny se mobilisent pour prendre soin de l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien.

Même si la ville assure déjà un nettoyage régulier, un coup de pouce citoyen fait toujours la différence !

Rejoignez-nous !

aux Almadies, le mercredi 03 juin 2026 de 14h30 à 17h00.

Agissons ensemble contre la pollution de nos déchets, tout en passant un agréable moment de rencontre et de convivialité.

Nous serons très heureux.ses de vous accueillir à l’occasion de cette action;

Habitant.es du quartier… ou non, tout le monde est bienvenu

Inscription possible via le site de l’association Benenova.

À bientôt !

Les Almadies 12 rue de Suède 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny-41 »}]

Nous vous proposons un moment à la fois éducatif, utile et convivial, à vivre seul.e, en famille ou entre ami.es.! Convivialité Bonne humeur