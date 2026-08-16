Après-midi en famille Parc Jean Jaurès / Jardin Perdoux Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Après-midi en famille

Parc Jean Jaurès / Jardin Perdoux 3 Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Une journée ludique, conviviale et 100% gratuite au Jardin Perdoux.

Le Groupe Parentalité (L’Atelier Bergerac, Pitchouns et grand, Les Petits Cailloux et la CAB) vous invite à la nouvelle édition d’ Aprèm en Famille ! Rendez-vous au Jardin Perdoux (Parc Jean Jaurès) dès 14h pour un après-midi de détente et de jeu en plein air.

Au programme dès 14h00

Jeux & Aventures Jeu de piste, jeux géants, jeux en bois, jeux de société et jeu libre.

Ateliers créatifs Origami et initiation au dessin manga.

Détente & Éveil Coin lecture et espace réservé aux bébés.

Spectacle à 18h00

Pour clôturer l’après-midi, retrouvez le spectacle BAL MÉCANIQUE par la Cie VIRUS à partir de 18h00 !

Venez nombreux passer un bel après-midi en famille ! .

Parc Jean Jaurès / Jardin Perdoux 3 Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Après-midi en famille

L’événement Après-midi en famille Bergerac a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides