Après-midi en famille Parc Jean Jaurès / Jardin Perdoux Bergerac
samedi 12 septembre 2026 · Parc Jean Jaurès / Jardin Perdoux · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Après-midi en famille
Parc Jean Jaurès / Jardin Perdoux 3 Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Une journée ludique, conviviale et 100% gratuite au Jardin Perdoux.
Le Groupe Parentalité (L’Atelier Bergerac, Pitchouns et grand, Les Petits Cailloux et la CAB) vous invite à la nouvelle édition d’ Aprèm en Famille ! Rendez-vous au Jardin Perdoux (Parc Jean Jaurès) dès 14h pour un après-midi de détente et de jeu en plein air.
Au programme dès 14h00
Jeux & Aventures Jeu de piste, jeux géants, jeux en bois, jeux de société et jeu libre.
Ateliers créatifs Origami et initiation au dessin manga.
Détente & Éveil Coin lecture et espace réservé aux bébés.
Spectacle à 18h00
Pour clôturer l’après-midi, retrouvez le spectacle BAL MÉCANIQUE par la Cie VIRUS à partir de 18h00 !
Venez nombreux passer un bel après-midi en famille ! .
Parc Jean Jaurès / Jardin Perdoux 3 Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Après-midi en famille
L’événement Après-midi en famille Bergerac a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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