Après- midi en mode ROBOT Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 3 juin, 16h30

Fabrication, programmation et robotique

Initiation à l’informatique de manière ludique avec quelques robots qui feront escale à la bibliothèque !

Enfants entre 6 et 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-03T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-03T18:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



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