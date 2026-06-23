Après-midi festif Le Donzeil
Après-midi festif Le Donzeil samedi 11 juillet 2026.
Le Donzeil
Après-midi festif
Le Donzeil Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Atelier créatif Bulle de Mer organisé par l’Amicale Laïque du Donzeil.
A 17h concert Récital de flute et piano à l’église par Christine Vienet.
Stand de collation et maquillage. .
Le Donzeil 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 51 53 49
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English : Après-midi festif
L’événement Après-midi festif Le Donzeil a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Creuse Sud Ouest
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