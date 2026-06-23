Le Donzeil

Après-midi festif

Le Donzeil Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Atelier créatif Bulle de Mer organisé par l’Amicale Laïque du Donzeil.

A 17h concert Récital de flute et piano à l’église par Christine Vienet.

Stand de collation et maquillage. .

Le Donzeil 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 51 53 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi festif

L’événement Après-midi festif Le Donzeil a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Creuse Sud Ouest