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Après-midi festif Le Donzeil

Après-midi festif Le Donzeil

Après-midi festif Le Donzeil samedi 11 juillet 2026.

Ville
23480 Le Donzeil
Département
Creuse
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Tarif

Le Donzeil

Après-midi festif

Le Donzeil Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Atelier créatif Bulle de Mer organisé par l’Amicale Laïque du Donzeil.
A 17h concert Récital de flute et piano à l’église par Christine Vienet.
Stand de collation et maquillage.   .

Le Donzeil 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 51 53 49 

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English : Après-midi festif

L’événement Après-midi festif Le Donzeil a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Creuse Sud Ouest

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