Plouhinec

Après-midi festive… et sportive !

Pumptrack Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Pour ce temps fort de l’itinérance à Plouhinec, l’EVS s’associe à la fête de l’école “Les Ajoncs”.

Au programme animation skate sur le pump-track avec l’association “Les sardines volantes”, restitution de danse Hip Hop, atelier mixage et battle Hip Hop autogérés par les jeunes. Des associations sportives de la commune tiendront un stand pour informer sur les activités menées à l’année.

L’école “Les Ajoncs” tiendra une buvette et un stand de restauration. .

Pumptrack Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 7 46 27 79 46

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English :

L’événement Après-midi festive… et sportive ! Plouhinec a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz