Après-midi gaming Châteauneuf-du-Faou
Après-midi gaming Châteauneuf-du-Faou mercredi 22 avril 2026.
Châteauneuf-du-Faou
Après-midi gaming
Point cyber Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Pendant les vacances de Pâques, les jeunes du territoire sont invités à venir tester des jeux avec un casque VR, à s’affronter dans des tournois de Mario Kart ou à découvrir des jeux rétros sur ordinateur.
Inscription: 02 98 73 25 36 ou contact@haute-cornouaille.bzh .
Point cyber Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 25 36
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English : Après-midi gaming
L’événement Après-midi gaming Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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