Plonévez-du-Faou

Après-midi gaming

Point cyber Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Pendant les vacances de Pâques, les jeunes du territoire sont invités à venir tester des jeux avec un casque VR, à s’affronter dans des tournois de Mario Kart ou à découvrir des jeux rétros sur ordinateur.

Inscription: 02 98 73 25 36 ou contact@haute-cornouaille.bzh .

Point cyber Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 73 25 36

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English : Après-midi gaming

L’événement Après-midi gaming Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou