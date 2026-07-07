Après-midi Ganipote ! Bal & Concours de Déguisements Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
mercredi 21 octobre 2026 · Salles des Fêtes d'Arvert · Arvert
Informations pratiques
Arvert
Après-midi Ganipote ! Bal & Concours de Déguisements
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Nous vous invitons pour la 5ème édition de l’après-midi Ganipote, pour les petits et les grands !
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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
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English :
We invite you to the 5th edition of the Ganipote Afternoon, for kids and adults alike!
L’événement Après-midi Ganipote ! Bal & Concours de Déguisements Arvert a été mis à jour le 2026-07-07 par Royan Atlantique
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