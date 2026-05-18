Concert Baroque au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne Temple d’Arvert Arvert

Arvert

Concert Baroque au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne

Temple d’Arvert 19 bis rue des Tilleuls Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Organisée par l’association Un Patrimoine en Partage, 100% des bénéfices iront à la rénovation de l’Église Saint-Étienne !

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Temple d’Arvert 19 bis rue des Tilleuls Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 01 22 12

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English :

Organized by the association Un Patrimoine en Partage, 100% of the profits will go to the renovation of Saint-Étienne Church!

L’événement Concert Baroque au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne Arvert a été mis à jour le 2026-05-18 par Royan Atlantique