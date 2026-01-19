14 juillet ! Feu d’artifice Arvert

14 juillet ! Feu d’artifice

Port de la Grève à Duret Arvert Charente-Maritime

Début : 2026-07-14 19:30:00

fin : 2026-07-14

2026-07-14

14 juillet ! Rendez-vous à la Grève à Duret !

Musique, buvette-restauration, guinguette et batucada, lampions, feu d’artifice !

Port de la Grève à Duret Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

English :

july 14th! See you at La Grève à Duret!

Music, refreshments, guinguette and batucada, lanterns, fireworks!

