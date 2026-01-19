14 juillet ! Feu d’artifice Arvert
14 juillet ! Feu d’artifice Arvert mardi 14 juillet 2026.
14 juillet ! Feu d’artifice
Port de la Grève à Duret Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
14 juillet ! Rendez-vous à la Grève à Duret !
Musique, buvette-restauration, guinguette et batucada, lampions, feu d’artifice !
Port de la Grève à Duret Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
English :
july 14th! See you at La Grève à Duret!
Music, refreshments, guinguette and batucada, lanterns, fireworks!
