Balade commentée à la découverte d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert

Balade commentée à la découverte d’Arvert

Place Jacques Lacombe Mairie Arvert Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

2 adultes + 2 enfants +2€ par enfant supplémentaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-08-28 11:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Arvert, un village où chaque coin de rue raconte une histoire. Entre marais et ruelles, Régine partage des anecdotes qui font revivre le passé.

Place Jacques Lacombe Mairie Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Arvert, a village where every street corner tells a story. Between marshes and alleyways, Régine shares anecdotes that bring the past to life.

