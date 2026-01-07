Balade commentée à la découverte d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert
Balade commentée à la découverte d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert vendredi 17 juillet 2026.
Balade commentée à la découverte d’Arvert
Place Jacques Lacombe Mairie Arvert Charente-Maritime
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
2 adultes + 2 enfants +2€ par enfant supplémentaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-08-28 11:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Arvert, un village où chaque coin de rue raconte une histoire. Entre marais et ruelles, Régine partage des anecdotes qui font revivre le passé.
.
Place Jacques Lacombe Mairie Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Arvert, a village where every street corner tells a story. Between marshes and alleyways, Régine shares anecdotes that bring the past to life.
L’événement Balade commentée à la découverte d’Arvert Arvert a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique