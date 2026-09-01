Après-midi Guinguette Port de Châtillon Châtillon-en-Bazois
vendredi 18 septembre 2026 · Port de Châtillon · Châtillon-en-Bazois
Informations pratiques
Châtillon-en-Bazois
Après-midi Guinguette
Port de Châtillon Chemin du Port Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Après-midi Guinguette À partir de 14h au port (ou à la MJC, place Pierre Saury, en cas de mauvais temps).
Animation par Galia Accordéon.
Tarif 3€ adhérents 5€ non adhérents.
Informations au 03 86 84 19 00.
Organisé par le Centre Social. .
Port de Châtillon Chemin du Port Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 19 00
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English : Après-midi Guinguette
L’événement Après-midi Guinguette Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan