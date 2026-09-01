Après-midi Guinguette Port de Châtillon Châtillon-en-Bazois

Informations pratiques

Châtillon-en-Bazois

Après-midi Guinguette

Port de Châtillon Chemin du Port Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Après-midi Guinguette À partir de 14h au port (ou à la MJC, place Pierre Saury, en cas de mauvais temps).

Animation par Galia Accordéon.

Tarif 3€ adhérents 5€ non adhérents.

Informations au 03 86 84 19 00.

Organisé par le Centre Social. .

Port de Châtillon Chemin du Port Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 19 00

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English : Après-midi Guinguette

L’événement Après-midi Guinguette Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan