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AGENDA · Châtillon-en-Bazois

Après-midi Guinguette Port de Châtillon Châtillon-en-Bazois

vendredi 18 septembre 2026 · Port de Châtillon · Châtillon-en-Bazois

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Port de Châtillon
Adresse
Chemin du Port
Ville
58110 Châtillon-en-Bazois
Département
Nièvre
Tarif
3 3 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Châtillon-en-Bazois

Après-midi Guinguette

Port de Châtillon Chemin du Port Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Après-midi Guinguette À partir de 14h au port (ou à la MJC, place Pierre Saury, en cas de mauvais temps).
Animation par Galia Accordéon.
Tarif 3€ adhérents 5€ non adhérents.
Informations au 03 86 84 19 00.
Organisé par le Centre Social.   .

Port de Châtillon Chemin du Port Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 19 00 

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English : Après-midi Guinguette

L’événement Après-midi Guinguette Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan

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