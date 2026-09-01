Spectacle The Rodeo Girls Rock the Country Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois

Informations pratiques

Châtillon-en-Bazois

Spectacle The Rodeo Girls Rock the Country

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : 27 – 27 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Spectacle The Rodeo Girls Rock the Country

À partir de 19h à la MJC, place Pierre Saury.

Soirée sous le signe de la Country avec The Rodeo Girls.

Musique, chant danse et démonstration et initiation de danse Country avec Baz’Line.

Repas avec apéritif offert. Tarif 27€ en préinscription, 32€ sur place. Ouvert à tous. Contact 06 71 35 98 01. .

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 35 98 01

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English : Spectacle The Rodeo Girls Rock the Country

L’événement Spectacle The Rodeo Girls Rock the Country Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan