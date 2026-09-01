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AGENDA · Châtillon-en-Bazois

Spectacle The Rodeo Girls Rock the Country Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois

samedi 12 septembre 2026 · Place Pierre Saury · Châtillon-en-Bazois

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place Pierre Saury
Adresse
MJC
Ville
58110 Châtillon-en-Bazois
Département
Nièvre
Tarif
27 27 32 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Châtillon-en-Bazois

Spectacle The Rodeo Girls Rock the Country

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : 27 – 27 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Spectacle The Rodeo Girls Rock the Country
À partir de 19h à la MJC, place Pierre Saury.
Soirée sous le signe de la Country avec The Rodeo Girls.
Musique, chant danse et démonstration et initiation de danse Country avec Baz’Line.
Repas avec apéritif offert. Tarif 27€ en préinscription, 32€ sur place. Ouvert à tous. Contact 06 71 35 98 01.   .

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 35 98 01 

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English : Spectacle The Rodeo Girls Rock the Country

L’événement Spectacle The Rodeo Girls Rock the Country Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan

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