Matinée Portes Ouvertes Lieu d’Accueil Enfants Parents Maison de la Parentalité Châtillon-en-Bazois
mardi 22 septembre 2026 · Maison de la Parentalité · Châtillon-en-Bazois
Informations pratiques
Châtillon-en-Bazois
Matinée Portes Ouvertes Lieu d’Accueil Enfants Parents
Maison de la Parentalité 3 rue de la Picherotte Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:00:00
fin : 2026-09-22 11:30:00
Date(s) :
2026-09-22
Matinée Portes Ouvertes Lieu d’Accueil Enfants Parents
De 9h à 11h30 à la Maison de la Parentalité, 3 rue de la Picherotte.
Sandrine et Karine vous accueillent dans un espace de jeu, de détente et de rencontre dédié aux tout-petits de 0 à 3 ans accompagnés par les parents, les grands-parents …
Informations contact@csbazois.org / 03 86 84 14 89 .
Maison de la Parentalité 3 rue de la Picherotte Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 14 89 contact@csbazois.org
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English : Matinée Portes Ouvertes Lieu d’Accueil Enfants Parents
L’événement Matinée Portes Ouvertes Lieu d’Accueil Enfants Parents Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan
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