Matinée Portes Ouvertes Lieu d’Accueil Enfants Parents Maison de la Parentalité Châtillon-en-Bazois

Informations pratiques

Châtillon-en-Bazois

Matinée Portes Ouvertes Lieu d’Accueil Enfants Parents

Maison de la Parentalité 3 rue de la Picherotte Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 09:00:00

fin : 2026-09-22 11:30:00

Date(s) :

2026-09-22

Matinée Portes Ouvertes Lieu d’Accueil Enfants Parents

De 9h à 11h30 à la Maison de la Parentalité, 3 rue de la Picherotte.

Sandrine et Karine vous accueillent dans un espace de jeu, de détente et de rencontre dédié aux tout-petits de 0 à 3 ans accompagnés par les parents, les grands-parents …

Informations contact@csbazois.org / 03 86 84 14 89 .

Maison de la Parentalité 3 rue de la Picherotte Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 14 89 contact@csbazois.org

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English : Matinée Portes Ouvertes Lieu d’Accueil Enfants Parents

L’événement Matinée Portes Ouvertes Lieu d’Accueil Enfants Parents Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan