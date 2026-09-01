Randonnée pédestre Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois
lundi 21 septembre 2026 · Place Pierre Saury · Châtillon-en-Bazois
Informations pratiques
Châtillon-en-Bazois
Randonnée pédestre
Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 14:30:00
fin : 2026-09-21 17:00:00
Date(s) :
2026-09-21
Organisée par les Traîne Savates.
Randonnée pédestre
Départ à 14h30 depuis la MJC, place Pierre Saury, pour une randonnée de 5km environ.
Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23. .
Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan