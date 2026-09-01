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AGENDA · Châtillon-en-Bazois

Randonnée pédestre Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois

lundi 21 septembre 2026 · Place Pierre Saury · Châtillon-en-Bazois

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place Pierre Saury
Adresse
MJC
Ville
58110 Châtillon-en-Bazois
Département
Nièvre
Tarif

Châtillon-en-Bazois

Randonnée pédestre

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 14:30:00
fin : 2026-09-21 17:00:00

Date(s) :
2026-09-21

Organisée par les Traîne Savates.
Randonnée pédestre
Départ à 14h30 depuis la MJC, place Pierre Saury, pour une randonnée de 5km environ.
Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23.   .

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23 

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan

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