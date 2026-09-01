Randonnée pédestre Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois

Informations pratiques

Châtillon-en-Bazois

Randonnée pédestre

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 14:30:00

fin : 2026-09-21 17:00:00

Date(s) :

2026-09-21

Organisée par les Traîne Savates.

Randonnée pédestre

Départ à 14h30 depuis la MJC, place Pierre Saury, pour une randonnée de 5km environ.

Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23. .

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan