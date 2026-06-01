Après-midi Jazz, Musée du Domaine royal de Marly, Marly-le-Roi

Après-midi Jazz Samedi 6 juin, 14h00 Musée du Domaine royal de Marly Yvelines

Concert en continu. Accès gratuit aux animations, sur réservation du billet d’entrée : 0,00€ à 7,00€ (5€ : tarif réduit ; 7€ : plein tarif). La réservation en ligne est conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

A l’occasion des « Rendez-vous aux Jardins », le musée vous propose de passer l’après-midi à la découverte de ses collections et de son jardin, en déambulant au son de l’ensemble de jazz du conservatoire Roger Bourdin, accueillis spécialement pour l’événement.

Musée du Domaine royal de Marly 1 Grille royale – Parc de Marly 78160 Marly-le-Roi Marly-le-Roi 78160 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://musee-domaine-marly.vivaticket.fr/fr/billets/entrees-du-musee-jusqu’au-1309/MAR_ENTREE »}] Le musée du Domaine royal de Marly présente l’histoire du château de Marly, conçu et créé par Louis XIV.

Ce château-jardin fut admiré de toute l’Europe tout comme sa 8e merveille du monde, la machine de Marly qui alimentait les fontaines des jardins.

Seuls quelques privilégiés sont invités à partager le quotidien du roi durant des séjours dénommés des Marlys. Les usages de Marly sont différents de Versailles.

Cette résidence de chasse disparaît au début du XIXe siècle. Parking

Concert de jazz

© Conservatoire Roger Bourdin, Marly-le-Roi