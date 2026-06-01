Herbier en fleurs, Musée du Domaine royal de Marly, Marly-le-Roi

Herbier en fleurs Dimanche 7 juin, 15h00 Musée du Domaine royal de Marly Yvelines

Atelier en continu. Dès 5 ans. Accès gratuit aux animations, sur réservation du billet d’entrée : 0,00€ à 7,00€ (5€ : tarif réduit ; 7€ : plein tarif). La réservation en ligne est conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Créez votre herbier dans le jardin du musée avec les fleurs séchées du parc du domaine de Marly. Leurs noms et leurs vertus n’auront plus de secrets pour vous.

Atelier en continu

Dès 5 ans.

Musée du Domaine royal de Marly 1 Grille royale – Parc de Marly 78160 Marly-le-Roi Marly-le-Roi 78160 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://musee-domaine-marly.vivaticket.fr/ »}] Le musée du Domaine royal de Marly présente l’histoire du château de Marly, conçu et créé par Louis XIV.

Ce château-jardin fut admiré de toute l’Europe tout comme sa 8e merveille du monde, la machine de Marly qui alimentait les fontaines des jardins.

Seuls quelques privilégiés sont invités à partager le quotidien du roi durant des séjours dénommés des Marlys. Les usages de Marly sont différents de Versailles.

Cette résidence de chasse disparaît au début du XIXe siècle. Parking

Ateliers herbiers en fleurs

©Musée du Domaine royal de Marly