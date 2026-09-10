Après-midi jeu d’échecs Café épicerie du PLAN B La Turballe

samedi 26 septembre 2026 · Café épicerie du PLAN B · La Turballe

Informations pratiques

La Turballe

Après-midi jeu d’échecs

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:30:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Patrice de l’association du PLAN B propose à nouveau un après-midi autour du jeu d’échecs, initiation pour les débutants et jeu avec les connaisseu.ses.rs. .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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English :

L’événement Après-midi jeu d’échecs La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44