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Après-midi jeux à La Bonne Etoile, La Bonne Etoile, Brive-la-Gaillarde

vendredi 17 juillet 2026 · La Bonne Etoile · Brive-la-Gaillarde

Après-midi jeux à La Bonne Etoile, La Bonne Etoile, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
La Bonne Etoile
Adresse
22 Avenue Edouard Herriot brive
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Sur inscription

Après-midi jeux à La Bonne Etoile Vendredi 17 juillet, 15h00 La Bonne Etoile Corrèze

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T15:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T15:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00

En collaboration avec La Guilde, La Bonne Etoile vous invite à une après-midi jeux de société.

La Bonne Etoile 22 Avenue Edouard Herriot brive Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Après-midi jeux à La Bonne Etoile jeux

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