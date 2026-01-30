AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Après-midi jeux à La Bonne Etoile, La Bonne Etoile, Brive-la-Gaillarde
vendredi 17 juillet 2026 · La Bonne Etoile · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Après-midi jeux à La Bonne Etoile Vendredi 17 juillet, 15h00 La Bonne Etoile Corrèze
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T15:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T15:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00
En collaboration avec La Guilde, La Bonne Etoile vous invite à une après-midi jeux de société.
La Bonne Etoile 22 Avenue Edouard Herriot brive Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Après-midi jeux à La Bonne Etoile jeux
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