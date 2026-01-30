Après-midi jeux à La Bonne Etoile, La Bonne Etoile, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Après-midi jeux à La Bonne Etoile Vendredi 17 juillet, 15h00 La Bonne Etoile Corrèze

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T15:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T15:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00

En collaboration avec La Guilde, La Bonne Etoile vous invite à une après-midi jeux de société.

La Bonne Etoile 22 Avenue Edouard Herriot brive Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Après-midi jeux à La Bonne Etoile jeux