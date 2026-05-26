Brive-la-Gaillarde

Ateliers Jeune Public Tissage (Centre Culturel)

31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:50:00

fin : 2026-07-16 17:50:00

Date(s) :

2026-07-16

Apprends à tisser et réalise un superbe cadre.

Animé par Pascale / DURÉE 3 heures De 14h à 17h

À partir de 08 ans / 10 €

​Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités. .

31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51 contact@centreculturelbrive.org

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English : Ateliers Jeune Public Tissage (Centre Culturel)

L’événement Ateliers Jeune Public Tissage (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-23 par Brive Tourisme