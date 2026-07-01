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Little film festival au CGR Les nouvelles aventures de gros-pois et petit-point Brive-la-Gaillarde

jeudi 16 juillet 2026 · Brive-la-Gaillarde

Little film festival au CGR Les nouvelles aventures de gros-pois et petit-point Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Little film festival au CGR Les nouvelles aventures de gros-pois et petit-point

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-19 2026-07-21 2026-08-27

Le Little Films Festival est de retour pour la huitième édition !
Au programme cette année, huit films pour le jeune public seront proposés.
Gros-pois et Petit-point sont de retour !
Ces deux attachants personnages transforment le quotidien en situations cocasses et débordantes de fantaisie.
Un programme de courts métrages doux et original adapté aux plus petits.
Durée: 43 miniutes.
Dès 3 ans.   .

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Little film festival au CGR Les nouvelles aventures de gros-pois et petit-point

L’événement Little film festival au CGR Les nouvelles aventures de gros-pois et petit-point Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-07 par Brive Tourisme

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