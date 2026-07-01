Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Little film festival au CGR Les nouvelles aventures de gros-pois et petit-point

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-19 2026-07-21 2026-08-27

Le Little Films Festival est de retour pour la huitième édition !

Au programme cette année, huit films pour le jeune public seront proposés.

Gros-pois et Petit-point sont de retour !

Ces deux attachants personnages transforment le quotidien en situations cocasses et débordantes de fantaisie.

Un programme de courts métrages doux et original adapté aux plus petits.

Durée: 43 miniutes.

Dès 3 ans. .

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Little film festival au CGR Les nouvelles aventures de gros-pois et petit-point

L’événement Little film festival au CGR Les nouvelles aventures de gros-pois et petit-point Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-07 par Brive Tourisme