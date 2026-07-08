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Ciné-Goûter Un petit air de famille (Rex) Brive-la-Gaillarde

mercredi 15 juillet 2026 · Brive-la-Gaillarde

Ciné-Goûter Un petit air de famille (Rex) Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
3 Boulevard Koenig
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Ciné-Goûter Un petit air de famille (Rex)

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-18

A partir de 3 ans.
A 16h.   .

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69 

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English : Ciné-Goûter Un petit air de famille (Rex)

L’événement Ciné-Goûter Un petit air de famille (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-02 par Brive Tourisme

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