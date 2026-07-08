Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Ciné-Goûter Un petit air de famille (Rex)

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-18

A partir de 3 ans.

A 16h. .

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

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English : Ciné-Goûter Un petit air de famille (Rex)

L’événement Ciné-Goûter Un petit air de famille (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-02 par Brive Tourisme