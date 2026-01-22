Brive-la-Gaillarde

Ateliers jeune public: Vannerie (Centre culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Confectionne un objet original et unique.

Animé par Pascale / DURÉE 2 heures

De 10h à 12h De 06 à 10 ans

De 14h à 16h À partir de 10 ans

15 €

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

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English : Ateliers jeune public: Vannerie (Centre culturel)

L’événement Ateliers jeune public: Vannerie (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-23 par Brive Tourisme