Après-midi jeux Médiathèque Airvault
Après-midi jeux Médiathèque Airvault vendredi 10 juillet 2026.
Airvault
Après-midi jeux
Médiathèque 1 Place des Jardins Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Une après-midi jeux est proposée à la Médiathèque, 1 place des Jardins à Airvault. Venez jouer en solo ou en famille, de 15 h 30 à 18 h 30. En accès libre et gratuit. Informations 05 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr .
Médiathèque 1 Place des Jardins Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi jeux
L’événement Après-midi jeux Airvault a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Airvaudais Val du Thouet
À voir aussi à Airvault (Deux-Sèvres)
- Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) Airvault 13 juin 2026
- Grande collecte pour la Journée Mondiale des donneurs de sang Airvault 14 juin 2026
- Exposition Rîtes de passage, une vie bien orchestrée Musée Municipal Jacques Guidez Airvault 15 juin 2026
- Exposition Rîtes de passage, une vie bien orchestrée Musée Municipal Jacques Guidez Airvault 15 juin 2026
- Exposition des enfants Airvault 15 juin 2026