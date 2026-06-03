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Après-midi jeux Médiathèque Airvault

Après-midi jeux Médiathèque Airvault

Après-midi jeux Médiathèque Airvault vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 1 Place des Jardins

Ville : 79600 Airvault

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Airvault

Après-midi jeux

Médiathèque 1 Place des Jardins Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Une après-midi jeux est proposée à la Médiathèque, 1 place des Jardins à Airvault. Venez jouer en solo ou en famille, de 15 h 30 à 18 h 30. En accès libre et gratuit. Informations 05 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr   .

Médiathèque 1 Place des Jardins Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41  mediatheque@cc-avt.fr

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English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux Airvault a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Airvaudais Val du Thouet

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