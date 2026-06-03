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Atelier motricité Centre Socio Culturel Airvault

Atelier motricité Centre Socio Culturel Airvault

Atelier motricité Centre Socio Culturel Airvault mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Centre Socio Culturel

Adresse : 16 Rue Emmanuel Bonnet

Ville : 79600 Airvault

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif :

Airvault

Atelier motricité

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Une animation motricité est proposée avec le Relais Petite Enfance, de 10 h à 11 h 30 au gymnase Maurice Barret à Airvault. Réservations au 05 49 64 73 10.   .

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 

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English : Atelier motricité

L’événement Atelier motricité Airvault a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Airvaudais Val du Thouet

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