Atelier motricité Centre Socio Culturel Airvault
Atelier motricité Centre Socio Culturel Airvault mercredi 8 juillet 2026.
Airvault
Atelier motricité
Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Une animation motricité est proposée avec le Relais Petite Enfance, de 10 h à 11 h 30 au gymnase Maurice Barret à Airvault. Réservations au 05 49 64 73 10. .
Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10
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English : Atelier motricité
L’événement Atelier motricité Airvault a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Airvaudais Val du Thouet
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