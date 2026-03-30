Après-midi jeux Route de Chasseignes Arçay
Après-midi jeux Route de Chasseignes Arçay mercredi 8 avril 2026.
Après-midi jeux
Route de Chasseignes Médiathèque Arçay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Pendant les vacances, venez découvrir et jouer avec l’équipe aux jeux qu’elle aura sélectionnés !
(les enfants âgés de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure).
Pour les 5 ans et plus Entrée libre .
Route de Chasseignes Médiathèque Arçay 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr
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English : Après-midi jeux
L’événement Après-midi jeux Arçay a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays Loudunais