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Spectacle contes et chansons Route de Chasseignes Arçay

Spectacle contes et chansons Route de Chasseignes Arçay

Spectacle contes et chansons Route de Chasseignes Arçay mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Route de Chasseignes

Adresse : Médiathèque

Ville : 86200 Arçay

Département : Vienne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 16:45:00

Tarif :

Arçay

Spectacle contes et chansons

Route de Chasseignes Médiathèque Arçay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:45:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Un amuse-bouche de contes, comptines et chansons pour découvrir l’Asie avec Cédric Noël.
0-5 ans. Sur réservation.   .

Route de Chasseignes Médiathèque Arçay 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26  mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr

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English : Spectacle contes et chansons

L’événement Spectacle contes et chansons Arçay a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais