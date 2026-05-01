Spectacle contes et chansons Route de Chasseignes Arçay
Spectacle contes et chansons Route de Chasseignes Arçay mercredi 27 mai 2026.
Arçay
Spectacle contes et chansons
Route de Chasseignes Médiathèque Arçay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:45:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Un amuse-bouche de contes, comptines et chansons pour découvrir l’Asie avec Cédric Noël.
0-5 ans. Sur réservation. .
Route de Chasseignes Médiathèque Arçay 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr
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English : Spectacle contes et chansons
L’événement Spectacle contes et chansons Arçay a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais