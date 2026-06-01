Gournay-en-Bray

Après-midi jeux de société

20 Rue Notre Dame Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

Rejoignez nous le mercredi 17 juin de 14h30 à 17h pour découvrir de nouveaux jeux de société !

Atelier à partir de 8 ans, uniquement sur inscription (par Facebook, Instagram, téléphone ou directement en boutique) .

20 Rue Notre Dame Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 08 78

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English : Après-midi jeux de société

L’événement Après-midi jeux de société Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray