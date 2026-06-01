Après-midi jeux de société Gournay-en-Bray
Après-midi jeux de société Gournay-en-Bray mercredi 17 juin 2026.
Gournay-en-Bray
Après-midi jeux de société
20 Rue Notre Dame Gournay-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Rejoignez nous le mercredi 17 juin de 14h30 à 17h pour découvrir de nouveaux jeux de société !
Atelier à partir de 8 ans, uniquement sur inscription (par Facebook, Instagram, téléphone ou directement en boutique) .
20 Rue Notre Dame Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 08 78
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English : Après-midi jeux de société
L’événement Après-midi jeux de société Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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