Bray Mix Festival Gournay-en-Bray
Bray Mix Festival Gournay-en-Bray vendredi 19 juin 2026.
Gournay-en-Bray
Bray Mix Festival
Rue Jules Ferry Gournay-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Festival organisé par Les Motards du Pays de Bray & la ville de Gournay-en-Bray Restauration sur place
Première partie:
DJ Stifler (Hardstyle) 18h 18h30
Deejay So (Rap/R&B): 18h30 19h
DJ Rogz (Shatta): 19h 19h30
DJ Max Corder (House): 19h30 20h
Deuxième partie Généraliste:
DJ Christal: 20h 20h30 21h30 22h
DJ in Fire: 20h30 21h 22h 22h30
DJ Jaouin’s: 21h 21h30 22h30 23h
Closing Electro du Festival
DJ Albatek: 23h 00h .
Rue Jules Ferry Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bray Mix Festival
L’événement Bray Mix Festival Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
À voir aussi à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime)
- Visite guidée La reconstruction de Gournay-en-Bray Gournay-en-Bray 13 juin 2026
- Après-midi jeux de société Gournay-en-Bray 17 juin 2026
- Portes Ouvertes au Studio de répétition de musique Gournay-en-Bray 4 juillet 2026
- Fête de la Saint-Clair Gournay-en-Bray 10 juillet 2026
- Concert Ensemble Vivaldi Gournay-en-Bray 17 juillet 2026