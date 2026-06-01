Gournay-en-Bray

Bray Mix Festival

Rue Jules Ferry Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Festival organisé par Les Motards du Pays de Bray & la ville de Gournay-en-Bray Restauration sur place

Première partie:

DJ Stifler (Hardstyle) 18h 18h30

Deejay So (Rap/R&B): 18h30 19h

DJ Rogz (Shatta): 19h 19h30

DJ Max Corder (House): 19h30 20h

Deuxième partie Généraliste:

DJ Christal: 20h 20h30 21h30 22h

DJ in Fire: 20h30 21h 22h 22h30

DJ Jaouin’s: 21h 21h30 22h30 23h

Closing Electro du Festival

DJ Albatek: 23h 00h .

Rue Jules Ferry Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie

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English : Bray Mix Festival

L’événement Bray Mix Festival Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray