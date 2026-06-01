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Bray Mix Festival Gournay-en-Bray

Bray Mix Festival Gournay-en-Bray vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Rue Jules Ferry

Ville : 76220 Gournay-en-Bray

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Gournay-en-Bray

Bray Mix Festival

Rue Jules Ferry Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Festival organisé par Les Motards du Pays de Bray & la ville de Gournay-en-Bray Restauration sur place

Première partie:
DJ Stifler (Hardstyle) 18h 18h30
Deejay So (Rap/R&B): 18h30 19h
DJ Rogz (Shatta): 19h 19h30
DJ Max Corder (House): 19h30 20h

Deuxième partie Généraliste:
DJ Christal: 20h 20h30 21h30 22h
DJ in Fire: 20h30 21h 22h 22h30
DJ Jaouin’s: 21h 21h30 22h30 23h

Closing Electro du Festival
DJ Albatek: 23h 00h   .

Rue Jules Ferry Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie  

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English : Bray Mix Festival

L’événement Bray Mix Festival Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray

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