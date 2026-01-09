Après-midi jeux de société Médiathèque Louverné

Après-midi jeux de société

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 16:00:00

fin : 2026-06-03 18:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Accompagnés par une bibliothécaire, venez découvrir une sélection de jeux à la médiathèque !

Tout public à partir de 7 ans. Entrée libre. Plus d’informations au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr

Accompagnés par une bibliothécaire, venez découvrir une sélection de jeux à la médiathèque !

Tout public à partir de 7 ans. Entrée libre. Plus d’informations au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr .

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by a librarian, come and discover a selection of games at the multimedia library!

For all ages 7 and up. Free admission. Further information: 02 43 26 38 08 or mediatheque@louverne.fr

L’événement Après-midi jeux de société Louverné a été mis à jour le 2026-01-09 par LAVAL TOURISME