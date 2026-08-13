Informations pratiques

Merville

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

Le Club Arc-en-Ciel vous propose un après-midi jeux de société (Scrabble, Dominos, Triominos et Rumicub) !

Nous vous attendons nombreux, pour ce moment de convivialité ! .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

The Arc-en-Ciel Club invites you to an afternoon of board games (Scrabble, Dominoes, Triominos, and Rumicub)!

L’événement APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Merville a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE