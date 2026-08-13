APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Merville
lundi 21 septembre 2026 · Merville
Informations pratiques
Merville
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
Le Club Arc-en-Ciel vous propose un après-midi jeux de société (Scrabble, Dominos, Triominos et Rumicub) !
Nous vous attendons nombreux, pour ce moment de convivialité ! .
SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
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English :
The Arc-en-Ciel Club invites you to an afternoon of board games (Scrabble, Dominoes, Triominos, and Rumicub)!
L’événement APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Merville a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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